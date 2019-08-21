Киев назвал "воров в законе" движущей силой "захвата" Крыма

Украинские власти продолжают искать козлов отпущения собственных промахов

Каждое нынешнее и бывшее должностное лицо на Украине выискивает виновников потери Крыма, лишь бы отвести подозрения от себя за провалы собственной деятельности. На этот раз отличился первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин, заявивший о том, что полуостров вошел в состав Российской Федерации весной 2014 г. при поддержке "воров в законе".

"Почему им это удалось? Потому что они были везде: в Верховном совете АРК, правительстве, правоохранительных органах АР Крым", – написал он в Facebook.

Пан Аброськин сделал глубокий анализ событий "Крымской весны" и пришел к гениальному выводу – Незалежная потеряла полуостров из-за каких-то бандитов.

Украинский полицейский руководитель утверждает, что "именно благодаря поддержке "воров в законе", а также лидеров преступных группировок, действующих в то время на территории АР Крым, на начальном этапе были организованы блокирование и захват наших военных частей".

Далее он уже раскритиковал и постмайданные власти Украины. По его мнению, ""воры в законе" сейчас укрепили свои позиции – они принимают активное участие во всех процессах жизнедеятельности страны, их представители за последнее время интегрировались во все властные и правоохранительные структуры нашей страны".

Представитель Нацполиции заявил, что в Незалежную прибыло много бандитов из разных республик бывшего СССР, и с каждым годом их количество увеличивается, а "это уже угроза для национальной безопасности" соборной.

Аброськин считает, что для борьбы с преступным миром нужен отдельный закон и выразил надежду на новый состав Верховной рады, которая его сочинит и примет.

"Благодаря этому "воры в законе", лидеры преступных группировок и их свора будут всяческими путями избегать нашей страны", – резюмировал он.

Помнится, в феврале текущего года Генпрокуратура Украины внесла подозрение в госизмене экс-начальнику Генштаба страны Владимиру Замане, обвинив его в проведении реформ в ВСУ, которые способствовали возвращению Крыма в состав России. Как тогда сообщил действующий генпрокурор Юрий Луценко, именно Замана в свое время подчинил тогдашнему командующему ВМС, "будущему предателю адмиралу Юрию Ильину все части тактической группы "Крым" ВСУ, что фактически парализовало сопротивление украинских военнослужащих во время российской агрессии".

После нынешнего поста пана Аброськина так и хочется воскликнуть: "Больше, еще больше!"

Осталось ему признать, сколько бандитов было на Евромайдане, бегало с цепями на антимайданные митинги, вскрывало оружейные арсеналы полиции в западных областях страны и кто напал на колонну автобусов крымчан 20 февраля 2014-го возле города Корсунь-Шевченковский, когда участники "Антитмайдана" возвращались домой.