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На Украине обнаружили рабство "в генах россиян"

В Незалежной выявили разницу между русскими и украинцами
Фото: www.globallookpress.com
Одиозный украинский журналист порассуждал о любви жителей России к своим правителям

Оказывается, украинцы и россияне различаются тем, что последние на генном уровне раболепствуют перед властями страны и не могут жить без царя. Об этом заявил скандальный журналист и телеведущий Дмитрий Гордон.

"Дело в том, что рабство – в генах у россиян, к сожалению. Царя они всегда хотели и любят эту тему. У них есть вера в "доброго царя". Они считают, что плохие – бояре, а царь – добрый. Россияне не могут без царя. А мы – можем. В этом и состоит наше главное отличие", – цитирует "Главред" нового украинского "антрополога".

Он считает, что у россиян есть культ личности действующего президента РФ Владимира Путина, но он иной нежели был при советском генералиссимусе Иосифе Сталине, поскольку тот "миллионами косил своих жителей".

"При Путине такого не было, репрессий таких нет. С Путиным у россиян связан расцвет России в плане собирания "русских земель". Да и люди живут неплохо, по сравнению с тем, как жили при (экс-президенте РФ Борисе) Ельцине. Они же сравнивают: при Ельцине многие голодали, а при Путине Россия чуть-чуть приподнялась с колен, на которых стояла", – пришел к выводу Гордон.

По его мнению, возможно нынешний лидер российского государства войдет в историю как величайший руководитель страны, однако для всей Незалежной он является врагом.

Жаль, что журналист, рассуждая о рабстве, не вспомнил исторические метания украинцев между Речью Посполитой и Российским царством, а также феерическую биографию национального героя Ивана Мазепы.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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