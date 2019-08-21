Зеленскому припомнили шутки о Тимошенко

Пока газовая принцесса сидела в тюрьме, будущий глава государства высмеивал ее на сцене

Новоиспеченному президенту Украины, выходцу из продажного мира шоу-бизнеса Владимиру Зеленскому припомнили шуточки, которыми его команда "Квартала 95" разбрасывалась в далекой от политики жизни. В частности, остроты студии были направлены в адрес Юлии Тимошенко, которая на тот момент пребывала в местах, не столь отдаленных.

Данные подколы соратников Зеленского задели за живое генпрокурора Незалежной Юрия Луценко. Свою обиду он столько лет держал в себе.

"Честно, меня очень обидели сюжеты вокруг Юли. К ней можно по-разному относиться, но когда женщина-политик сидит в тюрьме, шутить так сально, с моей точки зрения, является неприемлемым. Я об этом так и сказал", – наконец выплеснул накопленное Луценко в беседе с изданием "Цензор.нет".

Также генпрокурор вспомнил, что доставалось и ему. Не всегда шутки студии, что называется, заходили, отметил он. Однако Луценко не обижал артистов и всячески демонстрировал довольное лицо.

Напомним, Зеленский, став президентом Украины, заявил, что оставил весь свой бизнес. На самом деле передал его на время в надежные руки.