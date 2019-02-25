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Генпрокурор Украины назвал главного "виновника" потери Крыма

Фото: www.globallookpress.com
В Киеве "обнаружен" создатель Новороссии и "убийца" украинской армии

Генеральная прокуратура Украины инкриминирует бывшему начальнику Генштаба страны Владимиру Замане проведение реформ в ВСУ, которые способствовали возвращению Крыма в состав России, а также предусматривали создание нового государственного образования. Об этом заявил генпрокурор Незалежной Юрий Луценко.

По его словам, именно Замана в свое время подчинил тогдашнему командующему ВМС, "будущему предателю адмиралу Юрию Ильину все части тактической группы "Крым" ВСУ, что фактически парализовало сопротивление украинских военнослужащих во время российской агрессии".

В настоящий момент экс-начальник Генштаба задержан совместно с военной прокуратурой и СБУ. В понедельник ему избирается мера пресечения. Замане объявлено о подозрении в совершении государственной измены.

"Во врученном подозрении говорится, что в период 2012-2014 годов он лично сократил состав ВСУ больше, чем предусматривалось законом, расформировал 70 воинских частей и соединений, в том числе – зенитные ракетные бригады и дивизионы, 19 авиационных частей, а бригаду тактической авиации свел к эскадрилье. В эти годы произошло уничтожение военных комиссариатов, что заблокировало мобилизацию в 2014 году. Реформа структуры ВСУ фактически готовила аннексию Крыма и "Новороссию", – написал пан Луценко в своем Facebook.

Позже сегодня на брифинге главный военный прокурор Анатолий Матиос рассказал, как Черноморский флот РФ получил преимущества на полуострове. Он сообщил, что в результате издания директивы Заманы от 27 августа 2012 г. с 1 сентября того же года в оперативное подчинение ВМС вошло управление тактической группы Крым с подчиненными воинскими частями, в том числе 204-й бригады тактической авиации.

"Эти указанные части, которые находились на территории АР Крым и были сформированы из самых дееспособных и боеспособных и новейших видов вооружения, имели возможность отразить любое нападение в случае его осуществления", – цитирует УНИАН военного прокурора.

При этом Матиос подчеркнул, что "переформатирование и переподчинение всех родов под руководством руководителя ВМС в Крыму предоставило значительные преимущества Черноморскому флоту РФ в контроле и блокировании дислоцируемых в Крыму подразделений ВСУ в случае скрытой, гибридной или открытой агрессии с целью аннексии территории АПР Крым. Что мы наблюдали начиная с 20-х чисел февраля 2014 года".

Владимир Замана. Фото: www.globallookpress.com

Тогда непонятно, как "дееспособные" части так легко "сдали" полуостров. Может, там в большинстве своем военнослужащие не приносили присягу, как и сам генерал-полковник. Во всяком случае, с такой сенсационной информацией выступил пан Матиос. В ходе пресс-конференции он поведал, что следователи нашли в личном деле Заманы данные о принесении присяги на верность народу Украины 20 июня 1993 года. Однако выяснилось, что 23 июня он находился в Москве, где заканчивал учебу в Военной академии Генштаба ВС Российской Федерации. Матиос сделал вывод, что данные о принятии присяги были сфальсифицированы.

Почему Замана не мог краткосрочно посетить Незалежную, кажется, никому в голову сейчас там не приходит. Поскольку задачи иные: постмайданные вожди пять лет ищут – и ведь находят – козлов отпущения событиям эпохи правления именно смещенного президента страны Виктора Януковича. А ведь до него соборной правили еще три президента, которые ныне аки святые старцы бродят по всем брифингам и раздают мудрые советы, как спасти Отечество, которое своими руками планомерно, но уверенно разрушали все годы постсоветской истории неньки под лозунгом "Украина не Россия".

"Но это свидетельствует, что, вступив в Академию Генштаба России в августе 1990 года, Замана приехал на Украину и приступил к службе, и не принес присягу народу Украины", – резюмировал Матиос.

Как ему в голову пришел такой вывод, сложно сказать. Но кажется, скоро "врагами народа" станут все офицеры, которые заканчивали когда-то российские военные вузы. Декоммунизация Незалежной добралась от памятников до населения.

"Жестокие уроки 37-го года пошли не впрок. Киев сам рушит лояльность военной верхушки. А обвинения несерьезные, все эти приказы утверждались решением правительства, президента и Рады. Также как и оборонный бюджет, исходя из размеров которого и "резали" армию", – отметил один из пользователей в Сети.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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