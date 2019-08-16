Суд отказался освобождать украинских моряков

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В Московском городском суде рассмотрели жалобы задержанных за нарушение границы РФ в Керченском проливе моряков Незалежной. Во время заседания, проходившем в закрытом режиме, стало известно, что украинцы проведут в СИЗО до конца разбирательств.
Адвокаты, как сообщил корреспондент телеканала "360" с места событий, поинтересовались у подзащитных, есть ли у них какие-нибудь просьбы. Моряки попросили узнать у их родных, "что у них там нового по быту".
Провокация ВСУ Украины в Керченском проливе произошла в ноябре 2018-го. Погранслужба РФ задержала моряков за вхождение в территориальные воды страны. Суд отправил украинцев в СИЗО на время расследования, в июле срок ареста был продлен.
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