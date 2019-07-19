Дипломат дала понять, что продление ареста журналисту не соответствует европейским ценностям

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова красноречиво осудила тот факт, что суд в Киеве оставил главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского под стражей до 19 сентября.

"Стыд и позор. Вот и все европейские ценности",

– написала Захарова на своей странице в Facebook.

Некоторые подписчики дипломата согласились с ее мнением:

"Ожидаемо. Их "новый" президент больше печется за рейтинги накануне выборов", "Должен быть освобожден", "Это было ожидаемо", "Отпустят куда денутся... терпение", "Это русофобская политика! Чего ещё ожидать от нацистов и марионеток госдепа!?" – возмутились россияне.

Подольский районный суд Киева ранее продлил арест Вышинскому, уйдя на перерыв до 16 сентября. Адвокат журналиста Андрей Доманский отметил, что решение суда неокончательное и защита подаст апелляцию на него. Он также считает, что есть шанс на прекращение дела против Вышинского.

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков заявил телеканалу RT, что решение суда является неправовым.

"Нет никаких доказательств того, в чём его обвиняют. Это исключительно политическое решение. Этим и объясняется продление ареста до 19 сентября. Хотя, по большому счёту, его не просто должны были отпустить, – сам его арест незаконен. Вышинского задержали исключительно по политическим мотивам", – подчеркнул Цеков.

На Украине журналиста, которого задержали в мае 2018-го, подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. В Незалежной предложили России обменять Вышинского на украинца Олега Сенцова, осужденного за терроризм. С таким же заявлением, как отмечает агентство НСН, выступил и украинский президент Владимир Зеленский. Однако сам журналист, который просил поменять ему меру пресечения под личное обязательство, выступил против этого.