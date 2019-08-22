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Советское прошлое Ощадбанка лишит Украину компенсации

Советское прошлое Ощадбанка лишит Украину компенсации
Фото: commons.wikimedia.org
продолжение"Затрепыхались": украинцы пришли в бешенство от слухов о возвращении РФ в G8
РФ оспорила решение парижского арбитража

Международный коммерческий арбитраж в Париже вынес вердикт об удовлетворении иска украинского Ощадбанка о компенсации за потерю активов в Крыму, не учитывая всех данных. На это указал Минюст РФ, обращаясь с требованием пересмотреть решение.

Ощадбанк выиграл суд о возмещении со стороны РФ $1,3 млрд осенью прошлого года. Украинская сторона утверждала, что компании в Крыму, оказавшиеся в 2014 г. в российской юрисдикции, были обеспечены двусторонним соглашением Москвы и Киева о поощрении и взаимной защите инвестиций. Но истцы скрыли от судей тот факт, что Ощадбанк никогда не попадал под это соглашение, поскольку оно относится только к периоду с января 1992 г., а Ощадбанк – это филиал еще советского Сбербанка.

"Крымское отделение Ощадбанка, об экспроприации которого заявляет банк, также существовало уже в советское время и было частью Ощадбанка еще до 1992 года. Ощадбанк умолчал об этих фактах в арбитражном разбирательстве", – указывает Минюст.

Фото: commons.wikimedia.org

На основании этих данных Москва обратилась 19 августа в парижский арбитраж с требованием провести новое разбирательство.

В июле 2019 г. Ощадбанк получил исполнительный лист на взыскание с РФ $1,111 млрд и заявил, что намерен добиваться его реализации по всех странах, где есть активы РФ.

Николай ВИКТОРОВ
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