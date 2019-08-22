Киев с пеной у рта доказывает, почему возобновление прежнего формата невозможно

Актив "Большой семерки" должен надавить на Россию, уверены в Незалежной. После громкой речи на виртуальной площадке президента Владимира Зеленского эстафету приняло посольство Украины в США.

Дипломатов насторожили разговоры вокруг гипотетического возвращение Москвы в состав команды G8. Они призвали ее лидеров поставить РФ на место.

Пусть сначала вернет Крым и помирит Киев с Донбассом, читалось между строк сообщения в Facebook. Все свое неприятие представители дипмиссии сосредоточили в отрицательной частице "не", выделив ее большими буквами.

"Призываем лидеров стран – членов G7 НЕ отступать от своей принципиальной позиции и совместными усилиями заставить агрессора уважать мировой порядок и вернуться к конструктивному поведению", – умоляют дипломаты.



Почему украинцы лично не обратились к лидерам "семерки", а устраивают переписку в соцсетях, задались вопросом читатели данной новости. Кстати, послание руководителя Незалежной также появилось в Facebook.

"Что посольство Украины, что товарищ Зеленский не обращаются к G7, они обращаются к фейсбуку, а фейсбук не решает эти вопросы. На самом деле настоящая политика делается в реальном мире", – обратил внимание интернет-гость RT (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Затрепыхались", "Сначала сами вернитесь к конструктивному поведению", "Может "жертва ахресии" сама для начала разорвет дип.отношения с ахресором и прекратит транзит его газа через свою территорию ну что бы уже совсем выглядеть жалостливо", "Актеры умеют лишь читать чужие роли...Пороша хоть сам "творил", "Значит все правильно делаем!", "Вот какое дело украинцам, вступим мы в эту организацию или нет. Удар по самолюбию?", – отреагировали пользователи Сети.

Ранее новый президент Украины озвучил условия, при которых он не будет против возобновлении работы "Большой восьмерки", напоминает телеканал "360". Таким образом, полагает политолог Дмитрий Журавлев, Зеленский оказывает услугу Западу.

"Речь идет о том, чтобы использовать мнение Зеленского в качестве повода для своей активной позиции и утверждать, что „мы против возвращения России в G8 не потому, что мы не любим Россию в принципе, а потому, что она несчастную Украину обидела“, – заключил эксперт в интервью "URA.RU".

Заявление Владимира Александровича не осталось незамеченными в МИД РФ. Ответное слово оперативно набросала официальный представитель Мария Захарова.