В Донбассе вспыхнула чума

Опасную болезнь зафиксировали в расположении украинских силовиков

Военные медики подозревают, что военнослужащие 92-й бригады Вооруженных сил Украины, дислоцированной в Авдеевке, заразились чумой.

В экстренном заявлении на сайте Управления Народной милиции ДНР сообщается, что эпидемиологи из Харькова прибыли, чтобы забрать и исследовать биологические материалы у 12 боевиков, находящихся в настоящее время в карантине.

Солдаты могли заразиться от своего сослуживца, который, в свою очередь, подхватил болезнь от прирученной им крысы. Сейчас первый заболевший находится в тяжелом состоянии: кроме чумы у него диагностирован лептоспироз, поражающий печень и почки. Отмечается, что эту инфекцию он получил после укуса летучей мыши, которую также пытался приручить.

Специалисты наблюдают за больными, до получения окончательных результатов анализов в госпиталь они направляться не будут из-за высокой опасности, которую представляют для окружающих.