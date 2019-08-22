Иностранные следователи ведут на Украине тихое расследование гибели "Боинга" MH17

По меньшей мере, три специалиста из Австралии тайно находятся в Незалежной

На территорию Украины десантировалась группа иностранцев для расследования крушения малайзийского пассажирского самолета "Боинг" MH17, разбившегося летом 2014 г. в поле под Донецком. Об этом пишет издание "Донбасс Сегодня" со ссылкой на данные Генпрокуратуры Луганской народной республики.

Сообщается о трех австралийцах, причем установлены их фамилии: Иан Леланд Нильсон, Белинда Маршал и Даниэль Адам Стюарт. Все они вошли в состав административно-технического персонала диппредставительства Австралии на Украине.

Источника из Генпрокуратуры ЛНР подчеркнул, что указанные граждане с начала августа не были зарегистрированы в Департаменте госпротокола и не получили регистрационные карты.

"Таким образом, они занимаются сбором информации, не имея на то оснований", – констатировали в луганском ведомстве.

Напомним, среди погибших 17 июля 2014-го в районе села Грабово пассажиров Boeing-777 компании Malaysian Airlines, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур было 27 граждан Австралии. Общее число жертв авиакатастрофы – 298 человек. Больше всего погибших понесли Нидерланды – 192 гражданина.

Ранее российский политолог, эксперт Высшей школы экономики Андрей Суздальцев выразил мнение, что международная следственная группа, голословно обвиняющая Россию в этом крушении, никогда не признается, кто же реально виноват в трагедии с "Боингом" над Донбассом. Может быть, считает эксперт, лет через сто.

