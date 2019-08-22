Украина помогла России построить Крымский мост

Киев сам себе выстрелил в ногу и обрушил экономику страны

Введя пять лет назад в отношении России санкции, постмайданная украинская власть создала ситуацию, при которой Незалежная потеряла крупный рынок сбыта сырья. Одновременно уже поставленное в РФ невольно помогло Москве построить Крымский мост. Это следует из умозаключений главы департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергея Саливона.

Выступая в эфире YouTube-канала "Капитал" специалист напомнил, что в 2014 г. Незалежная экспортировала в Россию много различной продукции, однако в результате введенных Москвой контрмер в адрес Киева в ответ на украинские антироссийские рестрикции поставки с Украины стали невозможными. В качестве примера он привел ограничения на закупку местного щебня.

По его словам, до референдума в Крыму украинцы отправляли потребителям в РФ миллионы тонн измельченного камня. И на строительстве Крымского моста, которое началось в феврале 2016-го, была использована часть "украинского щебня". Отсюда, делает вывод эксперт, Киев невольно помог Москве в возведении транспортного перехода, связавшего полуостров с Таманью.

"Сейчас вагоны ходят оттуда (из России – ред.) с углем, а туда пустые, мы же ничего туда не можем поставлять с 2014 года. Говорили, что часть щебня попала на мост. Ну, 21 миллион тонн – это очень много. Попало с Винницкой области, там много заводов", – цитирует Саливона портал "Политпазл".

Также он пожаловался, что сейчас местные горнодобывающие предприятия "чувствуют себя плохо". А в это время в РФ активно прокладываются дороги, и если бы не российские санкции, то Незалежная могла бы получать прибыль от продажи украинского щебня, а также соли, глины и других видов строительного камня.

Необходимо добавить, что тема попадания щебенки на строительную площадку Крымского моста уже поднималась на Украине. Осенью прошлого года в СБУ заявили, что разоблачили противоправные поставки в Россию материалов для его возведения.

