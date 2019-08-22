Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Украина помогла России построить Крымский мост

Украина санкциями помогла России построить Крымский мост
Фото: most.life
Киев сам себе выстрелил в ногу и обрушил экономику страны

Введя пять лет назад в отношении России санкции, постмайданная украинская власть создала ситуацию, при которой Незалежная потеряла крупный рынок сбыта сырья. Одновременно уже поставленное в РФ невольно помогло Москве построить Крымский мост. Это следует из умозаключений главы департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергея Саливона.

Выступая в эфире YouTube-канала "Капитал" специалист напомнил, что в 2014 г. Незалежная экспортировала в Россию много различной продукции, однако в результате введенных Москвой контрмер в адрес Киева в ответ на украинские антироссийские рестрикции поставки с Украины стали невозможными. В качестве примера он привел ограничения на закупку местного щебня.

По его словам, до референдума в Крыму украинцы отправляли потребителям в РФ миллионы тонн измельченного камня. И на строительстве Крымского моста, которое началось в феврале 2016-го, была использована часть "украинского щебня". Отсюда, делает вывод эксперт, Киев невольно помог Москве в возведении транспортного перехода, связавшего полуостров с Таманью.

"Сейчас вагоны ходят оттуда (из России – ред.) с углем, а туда пустые, мы же ничего туда не можем поставлять с 2014 года. Говорили, что часть щебня попала на мост. Ну, 21 миллион тонн – это очень много. Попало с Винницкой области, там много заводов", – цитирует Саливона портал "Политпазл".

Также он пожаловался, что сейчас местные горнодобывающие предприятия "чувствуют себя плохо". А в это время в РФ активно прокладываются дороги, и если бы не российские санкции, то Незалежная могла бы получать прибыль от продажи украинского щебня, а также соли, глины и других видов строительного камня.

Необходимо добавить, что тема попадания щебенки на строительную площадку Крымского моста уже поднималась на Украине. Осенью прошлого года в СБУ заявили, что разоблачили противоправные поставки в Россию материалов для его возведения.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Пропасть между рассказами и реальностью: немцы в Крыму ужаснулись

Гости пообещали рассказать правду о полуострове

"Репетиция": над Донбассом подняли российский флаг

Дончане сделали свой выбор

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей