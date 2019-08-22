Россия усиливает контроль на границе из-за украинской чумы

Москва готова оказать Киеву помощь

Москва усиливает санитарно-карантинный контроль на российско-украинской границе на фоне появившихся сегодня в СМИ сообщений о вспышке похожей на чуму инфекции в Донбассе. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

Ранее в четверг появилась информация о том, что среди украинских военных, дислоцированных в населенном пункте Авдеевка (Донецкая область), медики выявили опасное заболевание.

"В целях снижения рисков для населения Российской Федерации Роспотребнадзором приняты дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу и направлен запрос в МИД России для уточнения информации", – цитирует РИА "Новости" заявление пресс-службы ведомства.

Отмечается, что до сих пор на данной территории никогда не фиксировались природные очаги чумы.

"Роспотребнадзор готов оказать необходимую помощь для диагностики и купирования эпидситуации, проведения противоэпидемических и профилактических мер в полном объеме", – говорится в сообщении.

В санитарном ведомстве подчеркнули, что взяли ситуацию под особый контроль.

Добавим, чума передается людям от зараженных животных (чаще всего носителями являются грызуны), а также через укусы блох, что приводит к бубонным формам инфекции. Подхватить ее можно от личных контактов с зараженным инфекцией человеком.

Напомним, Украина никак не может справиться с эпидемией кори. Буквально на днях Министерство здравоохранения призналось, что пока проигрывает борьбу с этой вспышкой.

"Корь не отступает: за минувшую неделю заболели еще 203 человека – 138 взрослых и 65 детей", – сигнализирует пост в Twitter украинского ведомства.

С 28 декабря 2018-го по 16 августа 2019-го корью заболел 57 301 человек – 27 039 взрослых и 30 262 ребенка, от осложнений болезни умерли 18 жителей страны, говорится в пресс-релизе Минздрава. В течение вспышки с лета 2017 г. корью болели свыше 115 тыс человек, 39 из них скончались.