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Захарова проконсультировала Зеленского

Мария Захарова. Фото: www.globallookpress.com
Российской чиновнице стало неловко за украинского лидера

Заявление новоявленного президента Незалежной Владимира Зеленского о возвращении России в "Большую семерку" повеселило представителя МИД РФ Марию Захарову. Она в своей излюбленной ироничной манере поставила главу соседнего государства на место, указав на его явные пробелы в политической грамотности. 

При этом спикер внешнеполитического ведомства пообещала "консультировать" украинского лидера, который еще не успел вжиться в новую роль.  

"Уважаемый господин Президент Украины, Вам подсунули бессмысленный набор букв", – обратилась к Зеленскому через Facebook Захарова. 

Она разъяснила еще не опытному президенту, что означает термин "дипломатия", исправила неграмотную формулировку в его тексте и напомнила о существовании Совета Безопасности ООН, куда Россия, к слову, вхожа. Именно он, подчеркнула Захарова, является "наивысшей дипломатией", а не международные площадки с клубами и форумами. 

"Не надо обижать центральный орган Организации Объединенных Наций, чьи решения обязательны для исполнения. Кстати, Минские соглашения были поддержаны резолюцией Совета Безопасности. Соответственно Украина обязана их выполнить",

– заявила Захарова, добавив, что от президента ждут конкретных действий не на словах, а на деле, "не в соцсетях, а в реальности".

Завершила свое послание словоохотливая чиновница щедрым предупреждением о том, что время от времени будет консультировать Зеленского – "по-братски". Пока он "не укомплектовал МИД Украины", передает "Царьград".

"А то неловко даже: вроде бы, опять же по-братски, хотели нас потролить, а получилось как всегда, хотя и по-братски", – заключила спикер российского министерства.

Как всегда, ее пост произвел неизгладимое впечатление на подписчиков. Ответ Владимиру Александровичу они назвали "высшим пилотажем". 

Напомним, ранее в своем Facebook Зеленский назвал условия, при которых примет возвращение России в G8.

Ксения АНДРЕЕВА
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