Французы вспомнили про долги царской России

Компенсации, полученной ранее, гражданам Пятой республики оказалось недостаточно

От французского правительства потребовали ответить, какие меры оно предпринимает, чтобы отстоять права владельцев российских облигаций царских времен. Соответствующий запрос кабмину направил депутат Национального собрания Франции Франсис Веркамер.

"Держатели облигаций остаются потерпевшими. Конечно, им вернули деньги, однако в большинстве случаев выплаты не соответствовали реальным суммам", – приводит RT выдержку из запроса.

В конце XIX – начале XX в.в. французы активно вкладывались в строительство российских железных дорог. Займы были обеспечены золотом. Но в 1920 г. советское правительство отказалось исполнять царские обязательства. Впрочем, Владимир Ленин на запрос Парижа ответил, что Москва вернет деньги, если французы официально признают советскую власть. Париж отказался.

К вопросу выплаты царской задолженности вернулись уже в конце 20 века. В мае 1997 г. был заключен договор, по которому Москва рассчиталась с долгами Российской империи, выплатив держателям акций $400 млн. Однако наследники французских предпринимателей по-прежнему считают себя обиженными и требуют дополнительной компенсации.

Впрочем, шансов получить еще что-то по тем облигациям у французов нет, считает ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров: "Этот вопрос закрыт, к нему никто не будет возвращаться, несмотря на просьбы со стороны каких-то общественных организаций. Так что здесь с юридической точки зрения никаких перспектив у этих людей нет", – приводит его комментарий "Царьград".

Ранее аналогичную позицию высказали в Минфине Пятой республики. Там заверили, что споров по этому поводу между двумя государствами больше не будет, передает телеканал "360".