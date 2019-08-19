Киев отказывается возвращать долг Москве

Названы основные заемщики РФ

Задолжавшая России порядка $3,7 млрд Украина согласна когда-нибудь вернуть только $610 млн. Их она, по мнению Киева, взяла в начале "лихих 90-х". Остальную часть обязательств она не признает.

Однако первое место среди российских должников занимает Минск, который, по данным РБК, позаимствовал у Москвы $7,5 млрд. За 7 лет его долг увеличился почти вдвое, отмечает "URA.RU".

Замыкает троку лидеров Венесуэла. Правительства Боливарианской Республики заняло $3,15 млрд. Погасить их следует до 2027 года, уточняет "Комсомольская правда".

Всего же России финансово обязаны 17, а, может, и больше, стран. В списке также значатся Куба, Бангладеш, Кипр, Индия и Йемен. Суммарно Москва одолжила около $27 млрд. сумму передает "ФедералПресс".

Сама же накопила в два раза больше кредитов. Российский госдолг составляет примерно $53,8 млрд.