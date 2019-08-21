Кортеж Зеленского возмутил украинцев

Жители Незалежной обругали своего президента

Украины никак не могут простить своему правителю Владимиру Зеленскому кортеж из двадцати с лишним машин. Появившееся на YouTube-канале видео, на котором по перекрытой трассе мчатся автомобили президента с высокопоставленным гостем, израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху в сопровождении огромного количества крутых черных иномарок, взбесило простой народ.

Масла в огонь подлил предприниматель Роман Пелех. Как только ажиотаж вокруг растянувшейся на всю проезжую часть вереницы утих, он опубликовал на своей странице в Facebook любительские кадры данного проезда с другого ракурса (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

"По вашим заявкам публикую так, чтобы можно было репостнуть. Кортеж царя ну и собственно сам Зеленский на велосипеде",

– иронично подписал ролик Пелех, акцентируя внимание на проезжающем мимо велосипедисте. Шутку подхватил один из интернет-пользователей. Он не поленился и сделал соответствующий стоп-кадр, выделив наездника педального коня. При этом автор фото подчеркнул: "Вы просто невнимательно смотрели".

Однако украинцам было не до смеха. Они снова принялись ругать своего президента на чем свет стоит, придумывая остроты в его адрес.

"Похоронная процессия", "Лягушонка в коробченке", "Божечки, сколько дармоедов за государственный счет катается! Я против!", "23 машины... це жесть", "Народный мальчик Выбирайте народ!!!", – прокомментировали разгневанные подписчики.



Напомним, накануне Киев с рабочим визитом посетил глава израильского правительства с супругой, которая запомнилась жителям Незалежной хамской, по их мнению, выходкой.