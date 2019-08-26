Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

На Украине грязно обругали проголосовавших за Зеленского украинцев

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеВ Раде раскрыли план по "развалу Московии"
В Незалежной завелся свой доморощенный Габуния

Отдавшие свои голоса на президентских выборах за комика Владимира Зеленского украинцы названы "безмозглыми баранами". С таким мнением выступил львовский ведущий Остап Дроздов в эфире местного телеканала "НТА". При этом он высоко оценил выбор жителей Галичины, не втянувшихся в "зеленое болото" (цвет партии "Слуга народа", главой которого является шестой глава Незалежной).

Продолжатель дела грузинского матерщинника Георгия Габуния, выступившего со сквернословным спичем в адрес России и ее руководства, в результате чего лишился работы на "Рустави 2", украинский телеведущий вспомнил о более чем 70% населения страны в свете выбора актера главой государства. Т.е. пошел дальше грузина – нахамил в адрес жителей Незалежной.

"Я называю адресно каждого украинца, который умудрился в XXI веке голосовать за человека без программы, без политических убеждений, без мировоззрения, с откровенно украинофобской позицией на уровне шоу-бизнеса, с откровенным стебом относительно всего того, что для сознательного украинца является сакральным, это надо быть абсолютно тупым безмозглым бараном, чтобы сделать это в XXI веке", – сказал Дроздов.

То, что Львов и Галичина "выпали из зеленого болота" Зеленского он оценил как очевидное преимущество западников перед остальной Украиной. По его словам, "в этой стране глупых больше, и это доказывают каждые выборы, и что мы живем в очень плохой стране".

Также он считает, что выбор граждан Незалежной в лидеры нации руководителя студии "Квартал 95" следствием отсутствия в соборной института "не граждан", который действует в Прибалтике.

"Мы проиграли первый этап государственного строительства. Мы дали гражданство всем, кто был под рукой, в то время, как все остальные государства поставили фильтр... Мы раздали паспорта быдлу, вате, Юго-Востоку, коммунистам, бюрократам и другой сволочи, которая спит и видит себя в объятиях с Москвой", – констатировал пан Дроздов.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Грязные игры Запада раскрыты: Скрипаль сделала новое заявление

Россию заставят отказаться от контактов с другими странами

Поезд ушел: Россия отказалась от возвращения в G7

Это объединение потеряло всякий смысл, считают в Москве

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей