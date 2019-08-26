На Украине грязно обругали проголосовавших за Зеленского украинцев

В Незалежной завелся свой доморощенный Габуния

Отдавшие свои голоса на президентских выборах за комика Владимира Зеленского украинцы названы "безмозглыми баранами". С таким мнением выступил львовский ведущий Остап Дроздов в эфире местного телеканала "НТА". При этом он высоко оценил выбор жителей Галичины, не втянувшихся в "зеленое болото" (цвет партии "Слуга народа", главой которого является шестой глава Незалежной).

Продолжатель дела грузинского матерщинника Георгия Габуния, выступившего со сквернословным спичем в адрес России и ее руководства, в результате чего лишился работы на "Рустави 2", украинский телеведущий вспомнил о более чем 70% населения страны в свете выбора актера главой государства. Т.е. пошел дальше грузина – нахамил в адрес жителей Незалежной.



"Я называю адресно каждого украинца, который умудрился в XXI веке голосовать за человека без программы, без политических убеждений, без мировоззрения, с откровенно украинофобской позицией на уровне шоу-бизнеса, с откровенным стебом относительно всего того, что для сознательного украинца является сакральным, это надо быть абсолютно тупым безмозглым бараном, чтобы сделать это в XXI веке", – сказал Дроздов.

То, что Львов и Галичина "выпали из зеленого болота" Зеленского он оценил как очевидное преимущество западников перед остальной Украиной. По его словам, "в этой стране глупых больше, и это доказывают каждые выборы, и что мы живем в очень плохой стране".

Также он считает, что выбор граждан Незалежной в лидеры нации руководителя студии "Квартал 95" следствием отсутствия в соборной института "не граждан", который действует в Прибалтике.

"Мы проиграли первый этап государственного строительства. Мы дали гражданство всем, кто был под рукой, в то время, как все остальные государства поставили фильтр... Мы раздали паспорта быдлу, вате, Юго-Востоку, коммунистам, бюрократам и другой сволочи, которая спит и видит себя в объятиях с Москвой", – констатировал пан Дроздов.