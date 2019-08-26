В Раде раскрыли миссию Украины по "развалу Московии"

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Глава комитета Верховной рады Украины по международным делам Анна Гопко выступила с громким заявлением. Она рассказала о задачи Украины по отношению к России, которой является уничтожение последней.
Гопко мечтает, чтобы в России, как на Украине, прошла декоммунизация, результатом которой, например, могло бы стать захоронение тела Владимира Ленина.
"Киевская Русь должна развалить Московию как тюрьму народов",
– заявила политик в Facebook.
Более того, Незалежная, по мнению Гопко, должна дать России отпор, ведь Москва якобы устраивает "нашествие на европейскую цивилизацию и демократические ценности".
Декоммунизация на Украине началась в 2015-м благодаря инициативе экс-президента страны Петра Порошенко. За использование или распространение коммунистической символики в Незалежной предусмотрена уголовная ответственность.
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