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В Раде раскрыли миссию Украины по "развалу Московии"

В Раде раскрыли план по
Фото: www.globallookpress.com
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Незалежная должна сдержать некую российскую "агрессию"

Глава комитета Верховной рады Украины по международным делам Анна Гопко выступила с громким заявлением. Она рассказала о задачи Украины по отношению к России, которой является уничтожение последней.

Гопко мечтает, чтобы в России, как на Украине, прошла декоммунизация, результатом которой, например, могло бы стать захоронение тела Владимира Ленина.

"Киевская Русь должна развалить Московию как тюрьму народов",

заявила политик в Facebook.

Более того, Незалежная, по мнению Гопко, должна дать России отпор, ведь Москва якобы устраивает "нашествие на европейскую цивилизацию и демократические ценности".

Декоммунизация на Украине началась в 2015-м благодаря инициативе экс-президента страны Петра Порошенко. За использование или распространение коммунистической символики в Незалежной предусмотрена уголовная ответственность. 

Полина ИВАНОВА
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