Макрон назвал предварительную дату встречи "нормандской четверки"

Лидер Пятой Республики сообщил об итогах "Большой семерки"

Встреча в "нормандском формате" по урегулированию вооруженного внутриукраинского конфликта в Донбассе может состояться в сентябре. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на брифинге участников саммита G7 в Биаррице.

"Мы договорились, это есть в коротком итоговом тексте [саммита], что проведем встречу на уровне глав государств и правительств нормандском формате в сентябре", – цитирует ТАСС французского лидера.

Однако он не назвал конкретной даты, подчеркнув при этом, что обсудил такие планы с президентом РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Ранее о намерениях провести очный диалог глав России, Незалежной, Франции и Германии по кризису в Донбассе до конца текущего года сообщали на прошлой неделе в СМИ. Якобы договоренность есть уже до сентября встретиться представителям этих стран для подготовки саммита на высшем уровне.

