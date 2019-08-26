Макрон назвал предварительную дату встречи "нормандской четверки"

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Встреча в "нормандском формате" по урегулированию вооруженного внутриукраинского конфликта в Донбассе может состояться в сентябре. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на брифинге участников саммита G7 в Биаррице.
"Мы договорились, это есть в коротком итоговом тексте [саммита], что проведем встречу на уровне глав государств и правительств нормандском формате в сентябре", – цитирует ТАСС французского лидера.
Однако он не назвал конкретной даты, подчеркнув при этом, что обсудил такие планы с президентом РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
Ранее о намерениях провести очный диалог глав России, Незалежной, Франции и Германии по кризису в Донбассе до конца текущего года сообщали на прошлой неделе в СМИ. Якобы договоренность есть уже до сентября встретиться представителям этих стран для подготовки саммита на высшем уровне.
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