Оскорбившего президента РФ журналиста уволили с работы

Мастеру пахабной ругани Габунии не место в телеэфире Грузии

Избежавший увольнения телеведущий-сквернослов "Рустави 2" Георгий Габуния все-таки лишится работы. Гендиректор грузинского канала Паата Салия, который занимает эту должность всего лишь месяц, заявил, что подчистит журналистские ряды.

Покинет уютный кабинет со студией и хам Габуния, которого в июле отстоял предыдущий руководитель Ника Гварамия, говорится на сайте телекомпании. Ведущий и еще несколько его коллег находятся в отпуске. Как только он закончится, рабочие отношения со всеми будут официально расторгнуты.

А пока насиженное место оставит директор информационной службы Нодар Меладзе. Причиной увольнения сотрудников Салия назвал "конфликт интересов", передает РИА "Новости".

"Очередной грузин получит украинское гражданство и продолжит свои выпады против России, только на украинском канале. Там такие телеведущие пользуются спросом", "Что-то долго он в отпуске? Жив ли?", "Поздно закопошились", "Только официальное извинение президента Грузии может как то сгладить инцидент",

– отреагировали на новость читатели RT (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Напомним, 7 июля ведущий позволил себе, мягко говоря, нелицеприятные высказывания о президенте РФ Владимире Путине и его родителях. После наглой выходки последовал скандал, редакцию оккупировали недовольные. Месяц назад Гварамию убрали с руководящего поста. В кресло гендиректора "Рустави 2" сел адвокат Салия, который сначала позволил грузинскому нахалу выполнять свою работу.