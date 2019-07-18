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Грузинский телеканал изгнал хулителя Путина и местного вина

Фото: www.globallookpress.com
Матерные слова и моча бумерангом стукнули по гендиректору "Рустави 2"

Генеральный директор скандального "Рустави 2" Ника Гварамия уволен вернувшим по суду себе в собственность телеканал Кибаром Халваши. Эту должность теперь занимает адвокат Паата Салия.

Ранее в четверг, 18 июля, Минюст страны оформило оппозиционной телеканал "Рустави-2" на бизнесмена Халваши, которого Верховный суд Грузии признал законным владельцем, сообщает ТАСС.

По решению министерства юстиции, 60% "Рустави-2" оформлена на самого Халваши, а 40% – на его компанию "Панорама". Такая метаморфоза стала возможной после того, как сегодня же ЕСПЧ не нашел нарушений Европейской конвенции по правам человека в деле телекомпании и снял введенное им же в 2017 г. временное ограничение на исполнение решения ВС Грузии.

Халваши обещал не вмешиваться в редакционную политику и сохранить свободу слова, но сразу объяви, что уволит лишь гендиректора, как мы помним, большого любителя помочиться в грузинское вино.

"Изменение коснется только одного человека. Ника Гварамия, который в действительности является преступлением того режима, который отобрал у меня компанию, не сможет продолжить деятельность в компании ни в статусе журналиста, разумеется, ни в статусе генерального директора", – цитирует Грузия Online заявление бизнесмена.

Между тем Гварамия решил не сдаваться и потребовать от телеканала неустойку за неисполнение договорных обязательств.

"Я буду бороться за контракт и выиграю это дело, но это будет через несколько месяцев, может через год. Я когда-нибудь получу эти $5 млн и вложу в новую телекомпанию", – приводит его слова РИА "Новости".

Напомним, в вечернем эфире "Рустави 2" 7 июля журналист Георгий Габуния матерными ругательствами осыпал президента России Владимира Путина, его семью, а также обозвав российский народ "рабами". Похабная ругань спровоцировала митинг у стен редакции. Канал извинился за нецензурщину сотрудника (но не по факту сказанного), однако временно отстранив того от работы.

Вслед за своим коллегой матами с телеэфира отметился и Гварамия, заметивший, что он плевать хотел на происходящее с туристическим бизнесом в стране на фоне закрытия РФ авиасообщения в Грузию и слухов о возможных санкциях Москвы в адрес Тбилиси. "Что значит, мы должны говорить, что Путин хороший, для того, чтобы кто-то мог ввозить в Россию "Боржоми", вино и "Набеглави"? ***(ходить по ветру) я хотел на все три, плевать мне", – сказал бывший министр юстиции, а также науки и образования Грузии.

Елена УСОВА
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