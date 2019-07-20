Оскорбивший Путина грузинский журналист вернется на работу

Ведущий вновь станет вести программу после отбытия наказания

Журналист Георгий Габуния, который в прямом эфире оскорбил президента Владимира Путина, вернется на работу. Об этом рассказал директор телекомпании "Рустави 2" Паата Салия.

По его словам, Габуния вновь станет вести программу после истечения срока взыскания. При этом никакого дополнительного наказания не последует, передает "Интерфакс".

Напомним, в вечернем эфире "Рустави 2" 7 июля журналист Георгий Габуния матерными ругательствами осыпал президента России Владимира Путина, его семью, а также обозвав российский народ "рабами". Похабная ругань спровоцировала митинг у стен редакции. Канал извинился за нецензурщину сотрудника (но не по факту сказанного), однако временно отстранив того от работы.