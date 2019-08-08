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Летняя передышка: "Нафтогаз" обязали снизить тарифы для населения

Фото: www.globallookpress.com
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Стоимость газа для населения Украины в августе должна понизиться на 265 гривен за тысячу кубометров, то есть почти на 10 долларов. Соответствующее распоряжение дал "Нафтогазу" глава кабмина Владимир Гройсман.

По правилам, введенным в действие с апреля этого года, "Нафтогаз" должен продавать голубое топливо жителям страны по минимальной цене, исходя из показателей, предоставленных Минэкономразвития страны, Украинской энергетической биржей, данных ПСО (специальных обязательств) и собственно НАК "Нафтогаз".

Самую низкую цену давал "Нафтогаз": 4 640 грн за тысячу кубических метров без НДС, тогда как в июле было 4905 грн, указывает портал "Украина.ру". Соответственно, за газ, потребленный в августе, граждане должны будут заплатить на 5% меньше, чем было в июле.

Фото: www.globallookpress.com

Это уже второе понижение тарифов за лето. В июле стоимость газа для населения уменьшилась на 10,4%.

Ранее Киев согласился с требованиями МВФ и довел уровень цены, которую должны платить украинцы за потребляемый в быту газ, до рыночной стоимости. Ориентиром служат европейские биржи. Но летом потребление топлива в Европе традиционно сокращается, соответственно, снижается стоимость. И, по новым правилам, украинские поставщики обязаны ежемесячно пересчитывать тарифы.

Николай ВИКТОРОВ
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