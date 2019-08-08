Из Незалежной просигналили о набеге нищих туристов

Сказочники-украинцы вселяют ужас из-за очередной опасности Крымского моста. Своим новым заявлением они противоречат сами себе.

Совсем недавно соседи судачили об опустевшей автомагистрали через Керченский пролив и о безлюдных пляжах полуострова. Однако теперь они утверждают о массовом наплыве туристов.

А следующим летом в Крыму будет "гораздо хуже", так как из-за открытия железнодорожной части моста курорт превратится в большой муравейник, предупреждают СМИ Незалежной. На полуостров ринутся "бедные", по версии сайта replyua.net, и "нищие", пишет "Обозреватель", туристы.

Оба издания ссылаются на сообщение о "трендах этого сезона" блогера Александра Горного. В своем Facebook он приводит некоторые данные.

"Сезон очень рваный – то пусто, то грустно. Народ поехал, основная масса туристов на автомобилях. Кочуют по Крыму, останавливаясь на 2-3 дня, чем очень сильно бесят отельеров и частный сектор",

– написал блогер, отметив, что спросом у туристов пользуется более бюджетное жилье.

Между тем сводка Горного расходится с официальными данными. От туристов в Крыму нет отбоя не только в частном секторе. Местные пансионаты и базы отдыха заполнены почти полностью. В этом году, прогнозируют эксперты, будет побит прошлогодний рекорд, когда на побережьях полуострова отдохнули свыше 6 млн человек.

Республика заработала на туристах порядка 1,4 млрд рублей. Деньги обогатили казну Крыма, уточняет "Царьград".