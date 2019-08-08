Зеленский торопится с распродажей земли

Глава Незалежной назвал сроки реформы

Рынок земли на Украине будет открыт для иностранцев уже в 2020 году. Об этом объявил президент Владимир Зеленский, выступая на украинско-турецком бизнес-форуме в Стамбуле.

"В этом году мы обязательно проведем земельную реформу, что уже в следующем году позволит создать рынок земли в 40 млн га", – уточнил Зеленский.

Он подчеркнул, что земля Незалежной – "одна из лучших в мире по своему качеству", и пригласил турецких предпринимателей на распродажу.

"В Украине уже есть турецкие компании, владеющие землей. … Надеюсь, таких компаний станет значительно больше. Особенно это касается южной части Украины", – цитирует главу Незалежной "Украинская правда".

Мораторий на продажу земель сельскохозяйственного значения введен на Украине в 2001 году и с тех пор несколько раз продлевался. Даже экс-президент Петр Порошенко не рискнул отдать главное богатство страны в чужие руки. Но новая команда, едва придя к власти, объявила, что не намерена пролонгировать мораторий, срок которого истекает с наступлением 2020 года. В ответ оппозиция пригрозила Зеленскому третьим майданом.