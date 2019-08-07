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Путин пошатнул рейтинг Зеленского

Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Лидеру Незалежной пригрозили отстранением от власти

Звонок в Кремль дорого обошелся президенту Украины Владимиру Зеленскому. В родной стране его обвинили в заигрывании с агрессором, слабоумии, госизмене и других неприятных вещах.

"А на колени не стал? Позорище!", – приводит "Обозреватель" комментарий своей читательницы Ксении Быковой.

Издание не пожалело времени, чтобы собрать негативные высказывания более-менее известных украинских деятелей по поводу утреннего разговора президентов Украины и России.

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com

"Попросил повлиять Путина "на ту сторону". What? На какую сторону, если агрессор Российская Федерация и это известно всему миру", – возмутился офицер ВСУ Анатолий Штефан.

"Еще пару таких "звонков Путину" после гибели наших бойцов на фронте, и господин Зеленский поедет не в новый офис, а куда в другое место. Рейтинги и народное доверие – вещи достаточно капризные", - предупредил эксперт Центра военно-политических исследований Константин Машовец. Как профессор Преображенский из булгаковского "Собачьего сердца", он рекомендовал Зеленскому прекратить читать прессу, поскольку это "фигово сказывается на умственной деятельности".

Впрочем, нашлись и те, кто похвалил Зеленского. "Радует, что таких болванов меньшинство. Доказано выборами", – отреагировал на статью в "Обозревателе" пользователь филипп филипыч.

Зеленский позвонил Путину в связи с обострением ситуации в Донбассе. Накануне там погибли четверо украинских военных, вину за это в Киеве возложили на ополченцев.

Николай ВИКТОРОВ
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