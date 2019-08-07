Украинский лидер заблудился во дворце Эрдогана

Глава Незалежной Владимир Зеленский снова стал всеобщим посмешищем. На сей раз он оконфузился в Анкаре, на территории дворца турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана.

Во время проходки по ковровой дорожке украинский президент заблудился. Он следовал непринужденной походкой и уже хотел свернуть с маршрута торжественной церемонии, что противоречит протоколу. Трансляцию мероприятия вел телеканал NTV.

Зеленский, вероятнее всего, был не в курсе, что ему предстоит принимать рапорт офицера вместе с Эрдоганом, а потому уверенно двинулся в противоположном направлении. Однако шедший рядом турецкий лидер скорректировал движение новоиспеченного политика.



"Просто в сценарии не указали путь", – заключили читатели РИА "Новости".



Сегодня, 7 августа, Зеленский находится с рабочим визитом в Турции. Глав государств после церемонии ожидали двусторонние переговоры и итоговая пресс-конференция.