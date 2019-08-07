Нибиру
- Земля обречена: обнаружена еще одна планета жизни
- Затопит всех: Нибиру начала плавить льды Антарктики
- Атака на Крым: Нибиру ударила по курортам
Глава Незалежной Владимир Зеленский снова стал всеобщим посмешищем. На сей раз он оконфузился в Анкаре, на территории дворца турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана.
Во время проходки по ковровой дорожке украинский президент заблудился. Он следовал непринужденной походкой и уже хотел свернуть с маршрута торжественной церемонии, что противоречит протоколу. Трансляцию мероприятия вел телеканал NTV.
Зеленский, вероятнее всего, был не в курсе, что ему предстоит принимать рапорт офицера вместе с Эрдоганом, а потому уверенно двинулся в противоположном направлении. Однако шедший рядом турецкий лидер скорректировал движение новоиспеченного политика.
"Просто в сценарии не указали путь", – заключили читатели РИА "Новости".
Сегодня, 7 августа, Зеленский находится с рабочим визитом в Турции. Глав государств после церемонии ожидали двусторонние переговоры и итоговая пресс-конференция.
Расследование еще продолжается, предупредили в Великобритании