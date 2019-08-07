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На Украине потребовали лишить Россию голоса в ООН

Фото: www.globallookpress.com
Незалежная снова вернулась к идее ввода миротворцев в Донбасс

Без Российской Федерации урегулировать вооруженный конфликт в Донбассе невозможно, но с мнением Москвы считаться не надо. Более того, Россию необходимо лишить права голоса в Совете безопасности ООН. Об этом заявил украинский политический эксперт Валерий Клочок.

По его мнению, принятые предыдущей властью законы для адаптации Незалежной в условиях войны в какой-то степени очертили и заморозили ситуацию в Донбассе. Однако далее, считает эксперт, конфликт на востоке страны необходимо разрешить совместно с Организацией Объединенных наций, для чего можно воспользоваться одобренными ПАСЕ и ОБСЕ резолюциями в отношении РФ по Крыму и ДНР и ЛНР.

"Начать решать, как будет формироваться повестка дня о направлении мониторинговой миссии ООН на территории конфликта, чтобы определить формат ввода миротворцев. Только так можно говорить о перспективах прекращения войны. И дальше – возвращение Крыма", – выступил с инициативой в эфире "Канал 24" Клочок.

Признав, что без желания Москвы никаких подвижек не произойдет, политолог настаивает, что ставку нужно сделать на Совбез ООН.

Фото: www.globallookpress.com

"Можно не считаться с Россией. А настаивать на изменении правил принятия решений в Совбезе ООН и лишить Россию права голосовать за вопросы, касающиеся Украины. Другого пути нет", – констатирует Клочок.

Также он заметил, что антироссийские санкции, принятые Вашингтоном совсем не влияют на РФ, поскольку они связаны в большей степени с торгово-экономической войной США.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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