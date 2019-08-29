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"Опасный фон": Украине помешали уложенные на дно трубы "Северного потока-2"

Фото: www.globallookpress.com
Задержка строительства газопровода играет на руку Киеву

Проект "Северный поток-2" вредит Украине самим фактом своего существования. Так считает директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

По мнению эксперта, газопровод никак не сможет заработать на полную мощность с 1 января 2020 г., когда заканчивается действующий транзитный контракт между Украиной и "Газпромом". Однако украинская сторона все равно нервничает, поскольку понимает, насколько слаба ее позиция. Поэтому любая задержка строительства, в частности, из-за отсутствия решения Дании по маршруту трубопровода в ее зоне, Киевом активно подчеркивается.

"Украина считает, что, даже если труба будет в море лежать, это уже будет психологически опасным для нее фоном. Поэтому Киев цепляется за все такие возможности. И, конечно, предложение продлить соглашение на год она не примет", – отметил Симонов в интервью "Украина.ру".

Фото: www.globallookpress.com

Между тем всем понятно, что Россия не намерена отказываться от строительства экспортных газопроводов в обход Незалежной. Не с начала года, так с середины, но "Северный поток-2" будет запущен. Тогда позиции Киева станут еще слабее, и договориться о сохранении хотя бы части транзита будет практически невозможно.

"Северный поток-2" рассчитан на поставку 55 млрд кубометров газа в год из России в Германию через Балтийское море.

Николай ВИКТОРОВ
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