Трамп невольно помог "Северному потоку - 2"

История вокруг Гренландии дорого обойдется мистеру президенту

Конфликт Дании и Соединенных Штатов может сыграть на руку России, полагают немецкие журналисты. По их версии Копенгаген на фоне назревающего скандала с Вашингтоном может дать дорогу "Северному потоку – 2", строительству которого пока препятствует.

"Оскорбительный отказ от визита в Данию может обойтись (президенту США Дональду) Трампу дорого. В конце концов, северное королевство в одиночку храбро противостоит российским интересам в сфере энергетики",

– поясняет автор материала в Die Welt, сравнивая поведение американского лидера с капризами "упрямого ребенка".

Напомним, недавно Трамп замахнулся на покупку Гренландии. Однако Дания ему отказала, а потом выдвинуло условие для продажи: мол, забирайте, если местные жители будут не против. Данную историю немецкое издание окрестило "занимательным дипломатическим фарсом".

Дания, напоминает, автор статьи, довела руководство российско-европейского проекта до суда. Так что американцы должны благодарить королевство за волокиту. Впрочем, до недавнего времени так оно и было. Но Трамп все испортил, когда обвинил датского премьера в "подлой" реакции на его заманчивое предложение, отмечает немец.

"Всегда верил в нашего Трампа!", – прокомментировал перевод материала читатель "ИноТВ".

Между тем, по словам экспертов, отмена визита хозяина Белого дома для Дании не повод, чтобы дать зеленый свет "Северному потоку – 2", пишет Die Welt. Для этого мистеру президенту надо еще постараться.

Россияне задумались. Некоторых статья немецкого журналиста натолкнула на любопытную мысль.

"А Германии-то "Северный поток-2" как будто и не нужен вовсе. И Die Welt печатают свои опусы вручную на березовой коре при свете лучин", – иронично написал читатель издания "ВЗГЛЯД".

Напомним, в июле немецкие СМИ намекнули, что правительству ФРГ следует отказаться от "Северного потока – 2" в пользу Украины.