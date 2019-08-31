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В России отреагировали на слова Зеленского об опасности "Северного потока - 2"

В России осадили Зеленского за слова об опасности
Фото: www.globallookpress.com
Президент Украины переживает только за свое благосостояние

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы Украины Владимира Зеленского о том, что "Северный поток – 2" угрожает всей Европе. По словам политика, президент Незалежной, а также его польский коллега беспокоятся за "свои карманы".

"Зеленский и Дуда поют в одну дуду, но на деле Северный поток-2 не представляет угрозы Европе. Просто Киев боится потерять доходы от транзита российского газа, а Варшава мечтает перепродавать соседям дорогой сжиженный газ из США. Вся "угроза" – только для их карманов. Европа тут ни при чем", – сказал Пушков.

Об угрозе для Европы в виде газопровода ранее заявил Зеленский на совместной пресс-конференции с Анджеем Дудой, который планирует усиливать санкционное давление на Россию.  

"Северный поток - 2" планируется достроить к концу 2019-го. Газопровод пройдет от России к Германии через дно Балтийского моря. Однако пока Дания так и не дала разрешение на прокладку труб в своей экономической зоне. Против проекта выступают США, Украина и страны Прибалтики. 

Полина ИВАНОВА
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