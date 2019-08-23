Варшава собралась торговать газом из США на американском континенте

Нужно только поднакопить самого топлива

Польша планирует продавать американский сжиженный газ на азиатском и южноамериканском рынках. Об этом заявил зампредседателя правления польской государственной энергетической компании PGNIG Мачей Вожняк.

В разговоре с РИА "Новости" он похвастался заключенными долгосрочными контрактами с американцами на поставку СПГ, и не исключил среднесрочных и краткосрочных договоров, поскольку "рынок открыт, мощность терминала достаточна для того, чтобы принимать очередные" партии голубого топлива.

"Мы также имеем намерение частью газа, который уже законтрактовали, торговать на международных рынках – азиатским, южноамериканском. Это будет, конечно, зависеть от текущей ситуации на рынках через три-четыре года, когда этот газ будет для нас доступен", – подчеркнул поляк.

Накануне он сообщил, что в первом полугодии в Польшу прибыло 16 танкеров с СПГ, что на пять судов больше по сравнению с тем же периодом 2018-го. Сейчас у PGNIG почти 7,5 млрд куб газа, регазифицированного из американского СПГ. Варшава надеется в следующем году получить не менее 39 танкеров с сжиженным голубым топливом, чтобы не покупать "больше российского газа, чем это обязательно" по условиям действующего контракта.

