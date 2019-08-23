Варшава собралась торговать газом из США на американском континенте

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Польша планирует продавать американский сжиженный газ на азиатском и южноамериканском рынках. Об этом заявил зампредседателя правления польской государственной энергетической компании PGNIG Мачей Вожняк.
В разговоре с РИА "Новости" он похвастался заключенными долгосрочными контрактами с американцами на поставку СПГ, и не исключил среднесрочных и краткосрочных договоров, поскольку "рынок открыт, мощность терминала достаточна для того, чтобы принимать очередные" партии голубого топлива.
"Мы также имеем намерение частью газа, который уже законтрактовали, торговать на международных рынках – азиатским, южноамериканском. Это будет, конечно, зависеть от текущей ситуации на рынках через три-четыре года, когда этот газ будет для нас доступен", – подчеркнул поляк.
Накануне он сообщил, что
в первом полугодии в Польшу прибыло 16 танкеров с СПГ, что на пять судов больше по сравнению с тем же периодом 2018-го. Сейчас у PGNIG почти 7,5 млрд куб
газа, регазифицированного из американского СПГ. Варшава надеется в следующем году получить
не менее 39 танкеров с сжиженным голубым топливом, чтобы не покупать
"больше российского газа,
чем это обязательно" по условиям действующего контракта.
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