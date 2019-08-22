Польша планирует снизить цену на российский газ за счет американского

Варшава активно закупает у Штатов СПГ

Глава польской энергетической компании PGNIG Петр Вожняк рассчитывает на то, что приобретая американский сжиженный газ Польше удастся нивелировать растущие цены на природное голубое топливо, поступающее из России. Об этом он заявил на сегодняшнем брифинге.



По его словам, II квартал нынешнего года оказался сложным из-за снижения цен на природный газ и роста цен на нефть.

"Более низкие цены на газ напрямую влияют на наши доходы от продажи этого топлива. С другой стороны, в 2019 г. мы заплатили больше за газ по ямальскому контракту, стоимость которого привязана к ценам на сырую нефть и нефтепродукты, и затраты были намного выше, чем в 2018 году", – цитирует РИА "Новости" Вожняка.

От отметил, что в PGNiG фиксируют "ножницы" в разнице между стоимостью голубого топлива по ямальскому контракту и ценой на торгах. В компании ожидает, что данный тренд сохранится, поэтому хотят его нивелировать за счет активной покупки СПГ. Об этом отчитался зампред правления PGNIG Мачей Вожняк.

Он сообщил, что в первом полугодии в Польшу прибыло уже 16 танкеров с СПГ против 11 за такой же период 2018-го. На сегодняшний день у PGNIG почти 7,5 млрд куб газа, регазифицированного из СПГ. Компания надеется в 2020 г. получить получить не менее 39 танкеров с сжиженным голубым топливом, чтобы не покупать "больше российского газа, чем это обязательно" по условиям действующего контракта.

Договор, заключенный с "Газпромом в 1996-ом, заканчивается в 2022 году.

Осенью 2018 г. PGNiG подписала с двумя американскими компаниями долгосрочные контракты на поставку СПГ. Cheniere Marketing International в период 2019–2022 годов поставит Польше ежегодно около 0,52 млн тонн СПГ (примерно 0,7 млрд куб газа после регазификации), с 2023 по 2042 год – по 1,45 млн тонн СПГ (1,95 млрд куб после регазификации).

Venture Global LNG должна направить 2 млн тонн сжиженного газа в год в течение 20 лет – это 2,7 млрд куб голубого топлива после регазификации.



В Варшаве убеждены, что американский СПГ окажется для Польши на 20-30% дешевле, чем российский газ.

