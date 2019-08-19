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Британцы нашли доказательства участия России в войне на Украине

Британцы нашли доказательства участия России в войне на Украине
Фото: www.globallookpress.com
На спутниковых снимках замечены танки и автоколонны, принадлежащие Москве

Британцы утверждают, что нашли доказательства участия российских войск в конфликте на Украине в 2014 году.

Исследовательская группа Forensic Architecture изучила спутниковые снимки. На них специалисты обнаружили вооруженные автоколонны и танки Т-72Б3, принадлежащие России. Отмечается, что в тот период техника была на вооружении только у Москвы.

По словам аналитиков, Кремль помог ДНР в боях под Иловайском в августе 2014 года. После завершения битвы всю технику увезли на юг города. При этом в конце августа снимки с российской стороны границы показали движение конвоя, удаляющегося от Украины, пишет The Guardian.

В исследовательской группе добавили, что Европейский центр защиты прав человека попросил их собрать доказательства военного присутствия РФ на Украине из открытых источников.

В Москве неоднократно опровергали участие армии в вооруженном конфликте в Донбассе.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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