На Крымский мост повесили замок

На курорт пожаловали новобрачные вандалы

Молодожены из Элисты, решившие провести медовый месяц в Крыму, по пути на полуостров повесили на самом длинном в Европе мосту знак вечной любви. Так, на одном из ограждений дороги через Керченский пролив появилось розовое металлическое сердце.

Замкнувшие Крымский мост новобрачные выложили кадры знаменательного для них события в Сеть, передает КерчьИНФО. На видео можно рассмотреть и сам замок, и ключи, которые после проделанной работы отправились в море, что вряд ли пошло на пользу морским обитателям.

Кроме того, новоиспеченные супруги специально сделали остановку на автомагистрали, ложно установив аварийный знак. Таким образом, были нарушены правила дорожного движения, что грозит штрафом.

Нацепив на объект стратегического значения посторонний предмет, который теперь придется спиливать ответственным службам, влюбленные, не подозревая того, причислили себя к вандалам. К слову, данная традиция давным-давно изжила себя. Сохранить брак поможет вовсе не замок на мосту…