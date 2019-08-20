Киеву пригрозили перекрыть Днепр из-за блокады Крыма

Известный российский политик призвал не поддаваться на шантаж властей Незалежной

Москва должна перекрыть исток Днепра, если Киев в течение двух суток не разблокирует Северо-Крымский канал, подающий воды Славутича в Крым. С таким рацпредложением выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

"Я бы дал Киеву 48 часов или мы перекроем воды Днепра и засушим всю Украину!", – написал политик в своем Telegram-канале.

Жириновский считает, что украинские власти шантажируют Москву водной блокадой полуострова, а посему с Незалежной "не надо торговаться".

"Нужно научиться проводить жесткую внешнюю политику, чтобы никто впредь не вздумал подобным образом шантажировать Россию", – констатировал парламентарий.

В комментарии под постом пользователи отметили, что двух суток для ультиматума много и предложили ограничиться 12 часами.

"Давно надо, но это не примут в мире, а назовут агрессией. Чтобы проводить жёсткую внешнюю политику, надо чтобы свой народ искренне полюбил свою власть, был ею обласкан, а не фикция, как сейчас. Нет единой силы, в одном кулаке", – сожалеет один из комментаторов.

Напомним, на Украине разные ура-патриоты неоднократно заявляли, что водную блокаду Крыма нужно продолжать, пока российское руководство не сломается и не вернет полуостров под юрисдикцию Киева. Крымчане в ответ пытаются убедить бывших соотечественников, что они уже давно дома, а действия Незалежной называют государственным терроризмом.

