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"Плевком парализует": мутант в Крыму объявил охоту на туристов

Фото: pixabay.com
Гигантский монстр держит в страхе отдыхающих в Балаклавской Бухте

В Крыму замечено подводное чудище, которое нападет на людей. О том, что обитатель Балаклавской Бухты, которого нарекли смертоплюем, не выдумка, свидетельствуют описания туристов. 

По их словам, трехметровый монстр напоминает нечто среднее между змеей, динозавром и драконом. Он бесшумно подбирается под водой к своей жертве.  

"Думали, что это шутка о "Карадагском змее", но в Балаклавской бухте было нечто иное. Плевком парализует жертву и заглатывает целиком. Спастись от не удавалось ни одному животному в воде. Это страшно, писки жертв до сих пор в ушах звенят", – цитирует очевидца невероятной истории VistaNews.

Возможно мутант вышел из-под земли или является следствием тайных опытов в Крыму. Еще по одной версии, монстр – инопланетное существо.

Ксения АНДРЕЕВА
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