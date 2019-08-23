Земля уже захвачена: миром правят инопланетяне с Нибиру

Пришельцы давно поработили ничего не подозревающих землян

Античный город Гераклион, скрытый в водах Нила, "поделился" одной из своих самых странных тайн с историками. Дайверы, обследовавшие развалины, нашли древний храм, на стенах которого были изображены богато одетые женщины, держащие на руках маленьких гуманоидов.

Уфологи тут же заявили, что это не просто культовое сооружение – это древний роддом Нибиру. Только специально отобранные египтянки могли рожать детей, отцами которых были аннунаки с планеты Х.

По мнению британских конспирологов, будущие мамы проводили в храме всю беременность, а специальные жрицы присматривали за ними, оказывая им поистине царские почести. Простые люди считали таких женщин избранницами богов и относились к ним соответственно.

Исследователи утверждают, что аннунаки обитали на территории современного Ближнего Востока и Северной Африки, в том числе, и на Ниле. Местные жители считали обитателей Нибиру своими божествами и служили им. Современные уфологи допускают, что между людьми и аннунаками были более тесные отношения. По-видимому, пришельцы пытались получить новую расу – детей, внешне похожих на людей, однако одаренных силой и умом представителей инопланетной расы с Нибиру.

Некоторые американские уфологи считают, что эксперимент аннунаков оказался успешен, и теперь потомки жителей планеты Х правят землянами, стоя во главе государств и рупнейших корпораций, сообщает Vista News.

Правда, остается неясным, когда же пришельцы построили этот древнеегипетский роддом. Конспирологи считают, что посланцы с Нибиру прилетали к древним шумерам, однако известно, что город Гераклион был основан Александром Македонским, жившим значительно позже. Впрочем, нестыковки с хронологией уфологов абсолютно не смущают.