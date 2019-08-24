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Война началась: Нибиру ударила по России мощным оружием

Война началась: Нибиру ударила по России мощным оружием
Фото: www.globallookpress.com
Природным катаклизмам нашли объяснение

Эксперты отмечают, что в последнее время на Земле происходит слишком много природных катастроф, причину которых не всегда удается найти. Конспирологи полагают, что за всем этим стоят пришельцы с Нибиру.

Уфологи из России с помощью сверхчувствительного радиоэлектронного оборудования зафиксировали, что катаклизмы в нашей стране нередко сопровождались странным всплесками энергии на орбите – на высоте примерно в 100 км от поверхности Земли.  

А когда недавно молния ударила в лес, находящийся недалеко от деревни в Сибири, конспирологи заметили в телескоп необычный объект, который издавал электромагнитный сигнал. Но вскоре НЛО исчезло.

Уфологи уверены, что на орбите нашей планеты есть станция пришельцев с Нибиру. Ведь неслучайно в последнее время НЛО все чаще летают над городами. Некоторые конспирологи утверждают, что "Звезда смерти" уже начала войну с Землей, устраивая катаклизмы, которыми прикрывает свои атаки, пишет портал VistaNews.

Впрочем, официальная наука не признает существование инопланетян и планеты Х.

Полина ИВАНОВА
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