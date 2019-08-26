Апокалипсис на пороге: Луна протаранит Землю

До конца света остался только один день

Во вторник, 27 августа, Луна врежется в Землю и наступит апокалипсис. Об этом предупредил аргентинский художник Солари Парравичини.

"За пять дней до парада планет от огня поля загорятся, треснет земля, и суша скроется под водой... Все будет взрываться и падать", – писал живописец, цитирует VistaNews.

В древнем предсказании сказано, что все это случится через шесть с половиной лет и 66 дней после ложного пророчества майя. Уфологи изучили текст и выяснили, что отсчет нужно вести от даты 21 декабря 2012 г., когда якобы должен был произойти конец света.

Если прибавить к этой дате указанные цифры, получается 27 августа 2019 года. В это время должно произойти максимальное сближение Луны с Землей, а через пять дней - 2 сентября – планеты выстроятся в одну линию за Луной, и она станет главной.

Согласно пророчеству, виновата в гибели Земли будет не Луна, а объект, который с нею приблизится. Это Нибиру, заявили уфологи. По их словам, она "приблизится, скрываясь в тени Луны, и столкнет ее с нашей планетой".

Этот удар приведет к двум последовательным сдвигам магнитных полюсов.Начнутся извержения, землетрясения и наводнения на севере от экватора. И цунами, которые дважды прокатятся по "Земле из переворота планеты вокруг оси" уничтожат человечество окончательно.