Уже завтра: внезапно объявлено о столкновении с Нибиру

Планета Х взорвется при приближении с Землей

Уфологи заявили о внезапном приближении Нибиру к Земле. Один из астрономов любителей утверждает, что заснял планету-убийцу, которая якобы скрывается за Луной.

"Космический Армагеддон, или Космогеддон, произойдет на День Строителя, 11 августа. Всего день нужен Нибиру, чтобы долететь до Земли",

- цитирует конспиролога VistaNews.

Эту идеи с радостью подхватили и другие уфологи. По их мнению, планета Х якобы взорвется рядом с Землей и разлетится на множество осколков, а взрывная волна может уничтожить все человечество. При этом конспирологи утверждают, что о ситуации знают власти, но молчат, чтобы не поднимать панику.

Однако такие сообщения выглядят придуманными, так как люди "пережили" уже не один конец света.