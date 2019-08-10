Уже завтра: внезапно объявлено о столкновении с Нибиру

Нибиру
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Уфологи заявили о внезапном приближении Нибиру к Земле. Один из астрономов любителей утверждает, что заснял планету-убийцу, которая якобы скрывается за Луной.
"Космический Армагеддон, или Космогеддон, произойдет на День Строителя, 11 августа. Всего день нужен Нибиру, чтобы долететь до Земли",
- цитирует конспиролога VistaNews.
Эту идеи с радостью подхватили и другие уфологи. По их мнению, планета Х якобы взорвется рядом с Землей и разлетится на множество осколков, а взрывная волна может уничтожить все человечество. При этом конспирологи утверждают, что о ситуации знают власти, но молчат, чтобы не поднимать панику.
Однако такие сообщения выглядят придуманными, так как люди "пережили" уже не один конец света.
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