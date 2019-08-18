Луна уже уничтожена: человечество обрекли на гибель в конце августа

В NASA скрывают всю правду об апокалипсисе, считают конспирологи

Уфолог Скот Уоринг утверждает, что подловил NASA на обмане людей. По его словам, в организации фотошопят многие космические снимки.

Он считает, что это делается специально, чтобы человечество не узнало о существовании инопланетной жизни. Одновременно с этим заявлением в Сети появились пугающие снимки.

Очевидцы утверждают, что заметили странный луч, исходящий от неизвестного объекта и пересекающий Солнце в направлении Земли. Конспирологи тут же ухватились за эту новость и заявили, что якобы пришельцы с Нибиру взорвали Луну, а в NASA это скрывают, передает Vista News.

По их мнению, уже 30 августа крупные осколки от спутника упадут на Землю и уничтожат все живое. Однако уфологи так и не смогли объяснить почему жители планеты все еще видят в небе Луну. Видимо, конец света опять откладывается.