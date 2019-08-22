Нибиру
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Астрономы бьют тревогу: во время наблюдения за Солнцем в обсерватории Mauna Loa, они заметили гигантские трещины, которые прошли по всему светилу, разбивая его на множество маленьких осколков.
Это поведение не совпадает с представлениями о жизненном цикле звезд, однако некоторые специалисты уже заявили, что, каковы бы ни были последствия этих трещин, для человеческой цивилизации о ни не несут ничего хорошего. Даже простое изменение спектрального характера погубит живую природу Земли, предупреждают астрофизики.
А если Солнце разрушится, тогда наша планета просто превратится в ледяной шар. Некторые эксперты, проанализировав скорость распространения разломов, пришли к выводу, что светило может погибнуть уже через неделю. В таком случае нужно понимать: никакие земные технологии не смогут справиться с надвигающейся катастрофой.
Впрочем, те исследователи, которые более взвешенно оценивают ситуацию, утверждают, что образование трещин может быть всего лишь одним из ранее неизвестных этапов в развитии звезд, сообщает Vista News.
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