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Конец света неотвратим: пульсары взрывают Вселенную

Конец света неотвратим: Вселенная взорвется раньше срока
Фото: www.globallookpress.com
Открытие астрономов вызвало панические настроения

Астрофизики с помощью телескопа ASKAP нашли новый мощный источник энергии.  Аномальный пульсар напугал ученых скоростью вращения и уровнем заряженных частиц. Потоки, вылетающие из пульсара, искривляют баланс галактики, и последствия могут быть разрушительными.

Некоторые эксперты заявили, что небесный источник энергии разорвал пространственно-временную материю космоса, и Солнечная система уже в опасности.

Разрыв космической материи опасен тем, что гравитационные поля поменяют полюса, и сила притяжения "сведет с ума" все объекты во Вселенной, после чего она просто взорвется. Пока новый пульсар не может поглотить целую галактику, однако разрушить ближайшие звездные скопления ему вполне под силу. А дальше угроза нависнет уже над ближайшими к Земле звездами. 

Впрочем, представители NASA не разделяют панических настроений и считают, что никакой угрозы для Солнечной системы нет, сообщает Vlad Time.

Валентина МАЙОРОВА
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