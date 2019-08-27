Конец света неотвратим: пульсары взрывают Вселенную

Открытие астрономов вызвало панические настроения

Астрофизики с помощью телескопа ASKAP нашли новый мощный источник энергии. Аномальный пульсар напугал ученых скоростью вращения и уровнем заряженных частиц. Потоки, вылетающие из пульсара, искривляют баланс галактики, и последствия могут быть разрушительными.

Некоторые эксперты заявили, что небесный источник энергии разорвал пространственно-временную материю космоса, и Солнечная система уже в опасности.

Разрыв космической материи опасен тем, что гравитационные поля поменяют полюса, и сила притяжения "сведет с ума" все объекты во Вселенной, после чего она просто взорвется. Пока новый пульсар не может поглотить целую галактику, однако разрушить ближайшие звездные скопления ему вполне под силу. А дальше угроза нависнет уже над ближайшими к Земле звездами.

Впрочем, представители NASA не разделяют панических настроений и считают, что никакой угрозы для Солнечной системы нет, сообщает Vlad Time.