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К Земле летят огромные астероиды

К Земле летят огромные астероиды
Фото: pixabay.com
Пока человечеству ничего не угрожает

В середине сентября к нашей планете приблизятся сразу два больших астероида. Первый получил название 2000QW7. Его размер составляет от 290 до 650 м. – это больше, чем высота Останкинской башни, – пишет РИА "Новости".

К Земле он подойдет максимум на расстояние 5 млн 331 тыс. км. Тогда же к нашей планете приблизится другой астероид – 2010CO1 с диаметром от 120 до 260 м., – сообщает телеканал "МИР24". Это случится 14 сентября, говорится на сайте NASA.

Дарья ПЕТРОВА
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