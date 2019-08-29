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На МКС случилось ЧП

Завыла сирена: на МКС случилось ЧП
Фото: commons.wikimedia.org
На станции произошли проблемы с кислородом

Сигнал тревоги сработал в американском сегменте Международной космической станции, рассказал российский космонавт Алексей Овчинин.

Сирена сработала из-за того, что датчики зафиксировали повышенное содержание кислорода в воздухе российского модуля "Звезда". На МКС кроме Овчинина сейчас находятся россиянин Александр Скворцов, американцы Ник Хейг, Кристина Кук и Эндрю Морган, а также итальянец Лука Пармитано, напоминает РИА "Новости".

По словам Скворцова, когда давление воздуха в модуле составило 747,5 мм рт. столба, специалист ЦУП попросил экипаж перестать поддувать атмосферу станции кислородом из баков грузового корабля "Прогресс МС-12". Это было сделано для того, чтобы кислород успел перемешаться в воздухе станции. Затем Овчинин сообщил, что космонавты постучали по мановакуумметру и датчики показали, что давление воздуха достигло 750,5 мм рт. столба. 

Валентина МАЙОРОВА
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