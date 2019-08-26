Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Инопланетяне проводят в Крыму страшные эксперименты

Мутанта с хвостом сирены нашли в Крыму
Кадр youtube.com
Скрывать очевидное становится невозможным

День ото дня растет количество аномалий на Крымском полуострове: ранее отдыхающие неоднократно замечали огненные шары в небе и даже НЛО над Черным морем.

Теперь же уфологи рапортуют о том, что на крымских курортах появились видоизмененные животные, опасные для окружающих. Так, недалеко от Керчи туристы обнаружили в море существо, обладающее так называемым хвостом сирены – лишней "лопастью" хвоста. По свидетельству очевидцев, животное быстро передвигалось и издавало при этом странные звуки. Местных жителей новый обитатель моря напугал, так что они обратились за помощью к специалистам.

Эксперты по паранормальным явлениям объяснят, что Крым – лучшее место для экспериментов инопланетян. Не зря очевидцы частенько публикуют в интернете ролики со странными светящимися объектами. По мнению конспирологов, главная база гуманоидов находится под горой Ай-Петри: специалисты неоднократно фиксировали там внеземное магнитное излучение.

Уфологи считают, что пришельцы проводят там генетические опыты, цель которых – воссоздать расу атлантов с помощью новейших разработок. Дельфин-мутант с хвостом сирены – это лишь начало. В дальнейшем инопланетяне перейдут к изменениям структуры ДНК человека. Конспирологи напомнили, что морское существо – не первый мутант, замеченный на полуострове. По слухам, ранее на курортах находили черепашек со щупальцами осьминога, однако, по-видимому, этот эксперимент гуманоиды сочли неудачным, отмечает Vista News.

Некоторые эксперты утверждают, что затонувшая Атлантида покоится на дне Черного моря недалеко от берегов Крыма. Поэтому опасения о возрождении расы атлантов могут оказаться небеспочвенными. Кроме того, с завидным постоянством в СМИ появляется информация о том, что загадочная планета Нибиру начнет атаку на Землю именно с Крымского полуострова.

Более традиционно настроенные ученые считают, что лишняя лопасть на хвосте дельфина – просто врожденная аномалия, которая никакого отношения к пришельцам не имеет.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

После тайного обсуждения возвращения России европейцы поставили крест на G7

Запад больше не сможет диктовать условия всей планете

Верните Россию: Трамп устроил разнос "Большой семерке"

Американский лидер испортил аппетит остальным

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей