Инопланетяне проводят в Крыму страшные эксперименты

Скрывать очевидное становится невозможным

День ото дня растет количество аномалий на Крымском полуострове: ранее отдыхающие неоднократно замечали огненные шары в небе и даже НЛО над Черным морем.

Теперь же уфологи рапортуют о том, что на крымских курортах появились видоизмененные животные, опасные для окружающих. Так, недалеко от Керчи туристы обнаружили в море существо, обладающее так называемым хвостом сирены – лишней "лопастью" хвоста. По свидетельству очевидцев, животное быстро передвигалось и издавало при этом странные звуки. Местных жителей новый обитатель моря напугал, так что они обратились за помощью к специалистам.

Эксперты по паранормальным явлениям объяснят, что Крым – лучшее место для экспериментов инопланетян. Не зря очевидцы частенько публикуют в интернете ролики со странными светящимися объектами. По мнению конспирологов, главная база гуманоидов находится под горой Ай-Петри: специалисты неоднократно фиксировали там внеземное магнитное излучение.

Уфологи считают, что пришельцы проводят там генетические опыты, цель которых – воссоздать расу атлантов с помощью новейших разработок. Дельфин-мутант с хвостом сирены – это лишь начало. В дальнейшем инопланетяне перейдут к изменениям структуры ДНК человека. Конспирологи напомнили, что морское существо – не первый мутант, замеченный на полуострове. По слухам, ранее на курортах находили черепашек со щупальцами осьминога, однако, по-видимому, этот эксперимент гуманоиды сочли неудачным, отмечает Vista News.

Некоторые эксперты утверждают, что затонувшая Атлантида покоится на дне Черного моря недалеко от берегов Крыма. Поэтому опасения о возрождении расы атлантов могут оказаться небеспочвенными. Кроме того, с завидным постоянством в СМИ появляется информация о том, что загадочная планета Нибиру начнет атаку на Землю именно с Крымского полуострова.

Более традиционно настроенные ученые считают, что лишняя лопасть на хвосте дельфина – просто врожденная аномалия, которая никакого отношения к пришельцам не имеет.