Конец близко: Нибиру сотрет Москву с лица Земли

Окраины мегаполиса взбудоражены странным шумом

Инопланетные гости нацелились на столицу России – один из моквичей на днях снял на видео рой пролетающих НЛО.

По словам автора выложенного на Youtube ролика, ночью его разбудил шум, похожий на пение цикад. Озадаченный столичный житель вышел на балкон и понял, что источником шума является череда огней, несущихся по небу.

Уфологи заявили, что москвич сумел запечатлеть летающие тарелки – корабли инопланетян, несущих в Россию большие проблем. Ранее конспирологи уже объявили, что загадочная Нибиру вплотную подошла к Солнцу. Именно оттуда на Землю отправились космические корабли-разведчики.

Пришельцы с планеты Х не в первый раз предпринимают попытки атаковать землян. По мнению уфологов, Звезда Смерти готова обрушить на Москву разрушительные землетрясения. Они напоминают, что в декабре 2003 г. в провинции Керман в Иране произошли 2 подземных толчка силой 6,3 и 5,3 балла по шкале Рихтера. Тогда погибли не менее 40 тыс. человек. Еще раньше – в декабре 2004 г. в акватории Индийского океана недалеко от индонезийского острова Суматра случилось землетрясение силой 8,9 балла, вызвавшее страшное цунами, повлекшее за собой гибель более двухсот тысяч человек. Все это – последствия атаки Нибиру, уверяют конспирологи.

То, что эти природные катаклизмы носят искусственный характер, доказывает тот факт, что в тот период времени на спутниковых кадрах недалеко от Солнца были замечены загадочные объекты, похожие на огромную Нибиру.

Помимо этого, перед землетрясениями над местами бедствий зависали корабли пришельцев, похожие на рой НЛО, появившийся над Москвой. Уфологи считают, что причина страшных разрушений, постигших Иран и Индонезию, кроется в шуме. Якобы летящие высоко в небе "корабли-цикады" провоцируют землетрясения, так как пришельцы с Нибиру используют вибро-акустическое оборудование, вызывающее сильные колебания. Столичным жителям посоветовали с этого момента внимательнее реагировать на любые, даже слабые вибрации, отмечает Vlad Time.