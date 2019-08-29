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Взрыв и ядерная зима: Нибиру нацелилась на Чернобыль

Взрыв и ядерная зима: Нибиру нацелилась на Чернобыль
Фото: www.globallookpress.com
Конца света избежать не удастся

Невероятное предупреждение сделали геологи: под саркофагом Чернобыльской АЭС с помощью сейсмического сканирования был найден растущий разлом литосферной плиты.

Похоже, прямо под ЧАЭС идет процесс образования супервулкана, способного взорвать изнутри саркофаг и разрушить оставшуюся часть электростанции. Ученые подчеркивают, что над человечеством нависла страшная угроза: извержение супервулкана опасно и само по себе – пепел от его взрыва закроет Солнце, погрузив планету в многолетнюю зиму. А в случае с Чернобылем пепел будет радиоактивным, что вызовет полное исчезновение жизни на Земле.

Ряд конспирологов считает, что разлом создан искусственно – с помощью воздействия неизвестного излучения. Некоторые эксперты и вовсе уверены, что виновники готовящегося катаклизма – аннунаки с загадочной планеты Нибиру. Якобы именно ее приближение вызвало точечный разлом под Чернобылем, подготовив условия для наступления на Земле "ядерной зимы". Если Нибиру "зажжет" Чернобыль, пожар охватит всю нашу планету, отмечает Vlad Time. 

От мощнейшего извержения не помогут ни бункеры, ни другие средства защиты. Радиация просочится во все щели, и спастись сможет только небольшое количество выживших, да и то лишь на некоторое время. 

Валентина МАЙОРОВА
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