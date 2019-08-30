Нибиру
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День икс назван. Мир перестанет существовать 30 августа, предсказал французский алхимик Мишель Нострадамус. И сделал он это очень давно – еще в ХVI веке.
"В период третьего месяца Солнца на Марсовом поле... устремив взгляд в небо, Леопард увидит летящего Орла. 30 августа 2019 года Солнце остановится", – написал он тогда.
Вепрь и Леопард, по словам некоторых исследователей, символизируют катастрофу. Когда Солнце окажется в созвездии Льва, на Земле буду свирепствовать стихии, из-за которых исчезнет магнитное поле и сменятся полюса. На Земле повысится температура, и вода испарится, а вулканы начнут извергать лаву, пишет "МК".Предсказаний о конце света было много. На днях очередной датой апокалипсиса называли 16 октября, ранее утверждалось, что день икс неотвратим, до этого пугали, что он наступит 27 августа.
Наиболее часто пророчат столкновение с планетой Нибиру. Сторонники этой версии утверждают, что именно сегодня пришельцы с этой планеты атакуют Землю.
Однако до сих пор не сбылось ни одно такое пророчество...
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